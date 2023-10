E meno male che dicevano Elkann distante dalla Juve

Per milioni di tifosi, questi sono i giorni dell' Orgoglio Juve . Nel breve volgere di settantadue ore hanno registrato la netta vittoria nel derby (la numero 23 su 28 disputati nei 18 anni di gestione Cairo, il che esalta la parte bianconera nella stessa misura in cui deprime la granata); l'inaugurazione della nuova, sciccosissima sala dei trofei al J Museum; il discorso di Elkann imperniato sull attaccamento alla maglia, la fiducia nel presente e nel futuro, la reiterata fiducia ad Allegri. E stasera, a Torino, nel PalaAlpitour dove sono attese ottomila persone, va in scena il supershow con le leggende della società più scudettata d'Italia: un evento che si annuncia tanto spettacolare quarto corroborante per la squadra, per chi la sostiene e non vede l'ora di riassaporare momenti di gloria.

John Elkann e la Juve

Su tutto questo, sopra tutto questo, s'impone la figura di John Elkann. Anche nello stesso mondo Juve c'era, e c'è ancora, chi sostiene che il Signor Exor, già Signor Fiat (noblesse oblige ricordando la straordinaria figura del nonno) fosse lontano dalla Continassa, non solo fisicamente. O, per meglio dire, ne seguisse le vicende con il distacco di chi, in tutt'altre faccende affaccendato, a capo di una holding con quasi 17 miliardi di euro di capitalizzazione, considerasse una provincia dell'impero il club da cent'anni appartenente alla sua famiglia. Tutt'altro. "Non giudicare un uomo dalle sue opinioni, ma da ciò che le sue opinioni hanno fatto di lui", ha scritto Georg Lichtenberg, scrittore e aforista tedesco. Le sue opinioni e le sue azioni. Poiché un uomo si giudica da ciò che fa e non soltanto da ciò che dice, Elkann l'Orgoglio Juve l'ha dimostrato ampiamente. Tradotto in soldoni, a cominciare dai tre aumenti di capitale in quattro anni per complessivi 900 milioni di euro iniettati nelle casse societarie, per non dire dell'azzeramento del Cda, addì 28 novembre 2023, deciso quando stava già imperversando la bufera, della scelta degli uomini incaricati di ripartire dall'anno zero, imboccando la strada di una gestione virtuosa. Ora tocca ad Allegri e ai giocatori raccogliere la sfida lanciata loro dal Primo Juventino. "In questo museo ci sono 83 trofei, di cui 82 vinti con la mia famiglia", ha rimarcato Elkann, avendo accanto l'allenatore assieme al quale ha inanellato 5 scudetti, 4 Coppe Italia e 2 Supercoppe. "In questa stanza ci sono un grande passato, il presente e il futuro. Allegri ha contribuito a riempirla, contiamo su di lui perché vada avanti a farlo". Appunto.

