Armstrong: "Juve brand mondiale, tifosi al centro dei nuovi progetti"

Juventus, 100 anni della proprietà Agnelli: segui la giornata

Sostegno a livello mondiale

Armstrong ha sottolineato come i tempi siano cambiati dove le squadre erano sostenute in gran parte dalle loro comunità locali mentre adesso una squadra ha un sostegno di livello mondiale sottolineando questo fenomeno proprio nel calcio italiano, il 93% della fans base del club proviene dall'estero: "L'Italia è indissolubilmente legata al bel gioco e ha prodotto alcuni dei più grandi giocatori che abbiano calcato un campo di calcio. Uno dei suoi club più famosi è la Juventus. Il club torinese ha vinto più titoli di Serie A di qualsiasi altro club e ha un seguito di appassionati che attraversa non solo i confini nazionali, ma anche i continenti".

L'importanza dei social

Il club bianconero è stato uno dei primi a sfruttare al meglio le potenzialità dei social network e dello streaming. Ad esempio su TikTok (social più in voga) la Juve ha lanciato la prima miniserie calcistica narrando le gesta della NextGen oltre alle docuserie su Amazon Prime: prima con "All Or Nothing" e poi con lo speciale "Federico Chiesa: Back on Track". Il commento di Armstrong: "Abbracciando nuove piattaforme e idee, la Juventus possa offrire trasparenza alla sua ampia e variegata base di tifosi. In questo modo la Juventus continuerà a crescere e a rimanere rilevante in uno sport e in una società che hanno oggi più opzioni e richieste di attenzione che mai".