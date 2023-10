Rabiot: “Allegri-Deschamps? Ecco la differenza. La Serie A mi esalta"

Rabiot tra Juventus e Francia

Giocatore inamovibile per Massimiliano Allegri alla Juventus e pedina fondamentale nel centrocampo di Didier Deschamps in Nazionale, ecco come Rabiot vive le sue realtà: "Alla Juve sono più propenso alla fase offensiva. L'allenatore mi chiede di proiettarmi in avanti per cercare la rete. Insiste su questo punto. In Nazionale sono più nel cuore del gioco, più propenso a proteggere la difesa. Sono ruoli che posso fare, che conosco bene e che si addicono a me".