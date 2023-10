Juve, quando giocano i bianconeri in nazionale? Il calendario

TORINO - Il campionato di Serie A si ferma per la finestra dedicata alle Nazionali, alla ripresa la Juventus di Massimiliano Allegri farà visita al Milan (domenica 22 ottobre alle 20:45). In attesa del big match di San Siro ecco la situazione in casa bianconera per quanto riguarda i giocatori impegnati con le proprie nazionali dove non sarà presente Dusan Vlahovic.