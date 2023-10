La Juve a Lione: ecco chi è andata a vedere

La Juventus ha 200 milioni in più: li spenderà sul mercato? No, per lo meno non tutti. Ma attenzione perché qualcosa sul mercato si sta muovendo e gli osservatori juventini sono stati avvistati un po' in tutta Europa a cercare giovani interessanti e pezzi mancanti per la rosa di Allegri. Il problema principale sembra essere il centrocampo: la squalifica ormai quasi certa di Paul Pogba apre un buco.