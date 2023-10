Elkann: “La passione degli Agnelli è la stessa di tutte le famiglie Juve”

"Questa sera dimostra quanto bene abbia fatto la Juve e quanto ce ne sia ancora da fare". Commenta così John Elkann l'evento "Together, a Black & White show" che si sta tenendo al Pala Alpitour di Torino. Un grande appuntamento per festeggiare i 100 anni della presidenza Agnelli , che ha richiamato illustri personaggi ed ex calciatori legati al mondo bianconero. Tra questi non poteva mancare il presidente di Stellantis e amministratore delegato di Exor, che ha parlato ai microfoni di Sky Sport della Juventus sotto diversi aspetti.

John Elkann: "La nuova generazione Agnelli in campo adesso"

Elkann, ad della holding che controlla la società bianconera e rappresentante della dinastia Agnelli, ha aggiunto: "Il legame della nostra famiglia ha 100 anni e la cosa più importante, come possiamo sentire stasera, è la passione. Questa passione forte che c'è tra la nostra famiglia e la Juve è come quella di tutte le famiglie juventine". Quindi, un pensiero ai più giovani, anche a quelli a lui più vicini: "Si sente questa sera il nome della Juve che significa gioventù. Ci sono tantissimi bambini qui per la Juve e sono felice si veda da casa perchè è un momento forte. Nuova generazione Agnelli? Sono in campo adesso, per quello è difficile non distrarsi. Tutti e due giocano a calcio, anche mia figlia. La Juve è una grande parte delle loro vite".