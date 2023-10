Del Piero, la Juve ti ama: standing ovation da brividi al Pala Alpitour

L'ultimo ad entrare in campo è stato proprio l'ex capitano della Juventus : tutti in piedi al PalaAlpitour di Torino e standig ovation dedicata unicamente ad Alessandro Del Piero . L'ex numero 10 ha fatto il suo ingresso sul terreno di gioco tra gli applausi di tutti. I tifosi hanno anche voluto intonare il coro "C'è solo un Capitano" per omaggiare lo storico capitano che con la Vecchia Signora ha vinto sei scudetti e la Champions League nella stagione 95/96.

Del Piero, le parole dell'ex capitano bianconero

Non potevano mancare le parole di Alex Del Piero: "È difficile spiegare cosa ho provato all’ingresso in campo, l’emozione è sempre unica. Abbiamo condiviso 19 anni con tutto dentro, nella maniera più pura e passionale possibile. Per questo io ringrazierò sempre. Non c’è calcio senza tifosi, con loro condividiamo emozioni stupende".