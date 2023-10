Del Piero, l’arrivo alla Juve, i retroscena spogliatoio e… il Bernabeu

"Un capitano, c'è solo un capitano" cantano i tifosi juventini al Pala Alpitour. Quel capitano non può che essere Alessandro Del Piero , uno dei giocatori più acclamati in assoluto tra quelli scesi in campo nella partita di calcio a 7 fra leggende bianconere durante il “Together, a Black & White Show”. Al termine dell'incontro, l'ex numero 10 della Juventus ha commentato: "Ci siamo divertiti, alle volte abbiamo anche corso. È stato molto bello celebrare la famiglia Agnelli. Emozione quando hanno intonato il mio coro? Moltissima, per fortuna con i tifosi abbiamo vissuto molte cose belle, ma anche brutte. Abbiamo sempre vissuto tutto con grandissima passione ed emozione, il pubblico è sempre stato presente”.

Del Piero, il siparietto con Marocchi e i tanti ricordi

Pinturicchio, prima di prendere parte al match in cui avrebbe anche messo a segno un gol, aveva dichiarato: "È difficile spiegare cosa ho provato all’ingresso in campo, l’emozione è sempre unica. Abbiamo condiviso 19 anni con tutto dentro, nella maniera più pura e passionale possibile. Per questo io ringrazierò sempre. Non c’è calcio senza tifosi, con loro condividiamo emozioni stupende". Poi durante lo studio post-manifestazione di Sky Sport, che ha trasmesso l'evento dedicato ai 100 anni della presidenza Agnelli, Del Piero ha avuto un simpatico siparietto con l'ex compagno di squadra Giancarlo Marocchi con cui ha ricordato il proprio arrivo in bianconero.

"Quando ero appena arrivato nello spogliatoio bianconero ero sempre attento a quello che succedeva. C’era chi si prendeva in giro, chi era serio. Ho appreso molto - ha detto l'ex attaccante della Nazionale con cui ha trionfato al Mondiale del 2006 -. Io capitano lo sono diventato, ma lì dentro ce n’erano tanti e questa è la più grande fortuna che un club possa avere. Più emozionante la standing ovation del Bernabeu o quella di stasera? Sono due cose diverse e ugualmente belle. Questi sono i miei tifosi da sempre, quelli lo sono stati per una notte o per qualche minuto, però è bello uscire con dei complimenti da uno stadio del genere”. Intanto gli ultimi tifosi rimasti al Pala Alpitour intonavano nuovamente: "C'è solo un capitano..."