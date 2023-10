Juve ultimissime: Fagioli, indagine scommesse. Conte-Napoli, Del Piero show

TORINO - Il caso scommesse che ha coinvolto Nicolò Fagioli, il day after dell'emozionante evento “Together, a Black & White Show”, il futuro dell'ex tecnico della Juventus con il possibile arrivo sulla panchina del Napoli e tanto altro: gli ultimi aggiornamenti dal mondo bianconero.

12:12 Fagioli indagato per scommesse: cosa rischia il bianconero Il centrocampista bianconero compare in un’inchiesta della Procura di Torino sui portali online non autorizzati

11:54 Evra a casa Pogba dopo l’evento Juve: “Non so cosa sta succedendo” Compagni con la Francia e in bianconero: così l'ex terzino, che ha parlato anche della squadra di Massimiliano Allegri (LEGGI QUI)

11:42 Davids, la stoccata a chi non è da... Juve: le parole dell'ex bianconero L'ex centrocampista ha parlato della squadra attuale nel corso dell'evento "Together" (LEGGI TUTTO)

11:30 Festa Juve, le pagelle: Zidane pelle d’oca, Conte si sente, Davids morde In gol sia Del Piero che Zizou, Marchisio e Matri in gran forma. Il pitbull e Ravanelli non hanno perso lo spirito guerriero, Iuliano stupisce con una doppietta (LE PAGELLE)

11:25 Zidane, Del Piero e Platini che veglia: la Juve diventa opera d’arte Al "Together, a Black & White Show" riunite le stelle del passato, lo scatto con le tre leggende bianconere è subito diventato iconico (LEGGI QUI) 11:15 Together, Agnelli e i 100 anni: tutto sull'evento show bianconero Al Pala Alpitour è andata in scena una vera e propria festa interamente dedicata alla Vecchia Signora, con la partita tra leggende e tanto altro (RIVIVI L'EVENTO)

11:10 Juve, quando giocano i bianconeri in nazionale? Il calendario Campionato per la sosta con i giocatori di Allegri in campo tra qualificazioni Europei (senior ed U21), Mondiali ed amichevoli (IL PROGRAMMA) 11:03 Rabiot: “Allegri-Deschamps? Ecco la differenza. La Serie A mi esalta" Il centrocampista francese ha parlato del suo gioco tra bianconero e Nazionale esaltando il campionato italiano: ecco le sue parole 10:54 La Juve a Lione: ecco chi è andata a vedere Uno 007 bianconero all'ultima partita della squadra di Grosso: il mercato torna a muoversi (LEGGI TUTTO)

10:45 Mercato Juve: "Sancho a gennaio possibile, lo United lo scarica" Dall'Inghilterra sono sicuri: nel prossimo mercato sarà addio Manchester, ma su di lui non soltanto i bianconeri (APPROFONDISCI)

10:34 Zidane entra, Vlahovic si alza in piedi: il tributo Juve alla leggenda Standing ovation al suo ingresso in campo durante il "Together, a Black & White show": l'accoglienza per il campione francese 10:23 Allegri e le leggende Juve: “Ecco i due giocatori che avrei voluto allenare” Il tecnico bianconero è intervenuto all'evento "Together A Black and White": ecco le sue parole

10:11 Elkann: “La passione degli Agnelli è la stessa di tutte le famiglie Juve” Le parole dell'amministratore delegato di Exor durante l'evento "Together, a Black & White show" 9:55 Del Piero, la Juve ti ama: standing ovation da brividi al Pala Alpitour I tifosi bianconeri hanno omaggiato l'ingresso in campo dell'ex capitano juventino (LEGGI TUTTO)

9:42 Moggi: “Conte al Napoli? Da scartare. Con De Laurentiis…” L’ex dirigente Juve sull’eventuale successore di Garcia (LEGGI QUI) 9:32 Conte: “I momenti più belli in maglia Juve”. E quelle parole sul futuro… L'ex tecnico bianconero ha partecipato all'evento "Together A Black and White" mentre De Laurentiis continua a stringere i contatti per portarlo sulla panchina del Napoli: ecco le parole sul futuro 9:20 Garcia confermato ma De Laurentiis valuta esonero: Napoli su Tudor o Conte? Il ko con la Fiorentina ha peggiorato una situazione traballante: due ex Juventus in pole nella lista di De Laurentiis (LEGGI QUI) 9:14 Zidane: “Io come Conte. Quant’è bello stare con la famiglia Juve” L'ex campione francese è intervenuto durante il "Together, a Black & White show". (APPROFONDISCI)

9:04 Del Piero, l’arrivo alla Juve, i retroscena spogliatoio e… il Bernabeu L'ex capitano bianconero è intervenuto in diversi momenti del "“Together, a Black & White Show”: le sue parole

8:55 Together, quell'emozione per Vialli e per la Juve fino alla fine Cento anni della proprietà Agnelli e non sentirli: passato, presente e futuro. Il ricordo di Gianluca commuove il Pala Alpitour. Ed Elkann è una garanzia (LEGGI TUTTO)

8:48 Fagioli e scommesse illecite: indagato il talento Juve Il nome del centrocampista compare in un’inchiesta della Procura di Torino sui portali online non autorizzati: Chinè informato, ecco che può succedere (LEGGI TUTTO)

