Davids, la stoccata a chi non è da... Juve: "Deve fare le valigie"

Tra le innumerevoli leggende della Juventus presenti all'evento " Together " di ieri sera al Pala Alpitour non poteva mancare Edgar Davids . Lo storico centrocampista bianconero, che ieri ha deliziato il pubblico con grandi giocate e un assist meraviglioso, ha dichiarato: "La nostra Juventus era una famiglia. Favorita per lo scudetto? L'Inter sta andando molto bene, però è ancora lunga. La forza della Juventus è sempre stata la squadra. Quando ha vinto, c'era sempre una grande formazione. Oggi deve tornare a essere una grande squadra, non devono esserci solo uno o due che fanno la differenza. Certo che se ci sono anche loro è meglio, ma sono più importanti gli altri che gli permettono di fare sempre la differenza”.

Davids e le parole su Pogba, Zidane e la nuova Juve

Successivamente, Davids ha proseguito: "È importante che tutti capiscano che giocare nella Juve vuol dire vincere e se non sei in grado di farlo devi prendere la valigia. Pogba? Quello che ho da dire voglio dirlo a lui. Però non è una cosa bella per nessuno ritrovarsi in certe situazioni. Zidane è di un’altra categoria. Quando vuole, vede cose straordinarie". Successivamente, sul ritorno a Torino: "È un ambiente di famiglia. È bello ritrovare un posto dove sono stato per tanti anni, poi è importante ricordare il cuore di questo evento che è la beneficenza” e sul paragone con la sua vecchia Juve: "Non è una cosa giusta da fare, non fa nemmeno bene ai giovani che ci sono ora. Sono epoche differenti, loro devono fare di più e spingere ma hanno tempo davanti. Non c'è un altro Davids. Davids è unico. Come lo era Zidane. Spero possano arrivare giocatori migliori di noi".