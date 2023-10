Evra a casa Pogba dopo l’evento Juve: “Non so cosa sta succedendo”

Grande festa a tinte bianconere al Pala Alptiour, dove ieri sera si sono ritrovate numerose leggende della Juventus per celebrare i 100 di proprietà della famiglia Agnelli . Tanti i momenti iconici della serata: il saluto tra Zidane e Del Piero con lo sguardo vigilie di Platini , ma anche il minuto di silenzio al 9° della partitella in onore di Gianluca Vialli . Al termine di una serata che ha suscitato emozioni a non finire, a parlare con i giornalisti presenti è stato uno dei protagonisti: Patrice Evra . Il francese non si è sottratto alla domanda su un tema delicato, quello relativo a Paul Pogba .

Juve, Evra e il caso Pogba

Queste le dichiarazioni rilasciate: "Non so nulla, non so costa stia succedendo: stasera vado a trovarlo". I due sono stati compagni sia alla Juventus che con la Francia: insieme nelle due stagioni bianconere hanno vinto due campionati, due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana e giocando una finale di Champions League. Con la Nazionale, invece, hanno raggiunto l'apice del percorso insieme ad Euro 2016, arrivando fino in finale ma perdendo contro il Portogallo. Come testimoniato dalle parole di Evra, il legame resta fortissimo nonostante il tempo trascorso. Non solo Pogba però. L'ex Juve ha parlato, ovviamente, anche dell'evento al Pala Alpitour, il "Together, a Black & White Show", dove si sono riviste tante stelle della storia bianconera, senza trascurare il presente e la squadra di Massimiliano Allegri...