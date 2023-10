Juventus, aggiornato il ranking mondiale IFFHS: la posizione

Il ranking mondiale IFFHS (International Federation of Football History & Statistics) è stato aggiornato, con tanto di pubblicazione per il mese di ottobre 2023. A differenza di quella Uefa, la classifica in questione tiene conto anche delle competizioni nazionali. Il periodo di riferimento, in questo caso, va dal 1 ottobre 2022 al 30 settembre 2023. Scopriamo come si è piazzata la Juventus allenata da Massimiliano Allegri e, più in generale, le squadre tricolori: sul podio sale un'italiana.