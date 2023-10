Perché Yildiz è la risposta Juve all'emergenza centrocampo

Va bene che trasformare le difficoltà in opportunità è uno dei mantra più cari a Massimiliano Allegri, adesso però probabilmente lo metterebbe volentieri da parte per un po’, perlomeno per quanto riguarda le difficoltà extracalcistiche. Mantra che invece potrebbe fare proprio Kenan Yildiz, che avrebbe sicuramente preferito che ai suoi compagni Paul Pogba e Nicolò Fagioli non fosse successo nulla di quanto è accaduto, ma che dalla situazione creatasi potrebbe trarre giovamento. Cogliendo l’opportunità che molto probabilmente gli sarà offerta dalla difficoltà in cui ora si trova la Juventus.