Pogba, il doping e il motivo per cui conviene la “confessione”

TORINO - Il tempo della verità per Paul Pogba si avvicina. Anche se scorre lento per lui, costretto ad attendere gli snodi burocratici della giustizia legata al doping e a vedere da lontano i compagni di squadra: da quando è stato sospeso non può frequentare la struttura dove si allenano i compagni. In realtà sarebbe più corretto dire e scrivere della triste verità. Perché la conferma della positività porterà inevitabilmente alla squalifica del calciatore, prologo alla risoluzione del contratto in essere da parte della Juventus. La quale, in teoria, potrebbe anche chiedere i danni al francese visto che con il suo comportamento - perlomeno leggero - ha messo in difficoltà il club e di conseguenza la squadra, tra l’altro in un periodo del campionato in cui non si può provare a cercare un rimedio sul mercato. Per quello bisognerà aspettare la finestra di gennaio. Quando la Juventus andrà a caccia di qualcuno in grado di supplire almeno in parte alla sua assenza, investendo i soldi che la società sta risparmiando con il suo ingaggio: ora è stato messo al minino di stipendio (circa 40 mila euro lordi a stagione) per una proiezione di abbassamento del suo costo salariale di circa 8 milioni di euro.