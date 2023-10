Juve ultimissime, la diretta: le notizie bianconere di oggi 15 ottobre

Sta per iniziare la settimana del big match tra Milan e Juve in programma domenica 22 ottobre alle 20.45 allo stadio Giuseppe Meazza. Tra i bianconeri da valutare le condizioni di Vlahovic e Chiesa , che hanno saltato il derby contro il Torino prima della pausa per le nazionali, con l'italiano rispedito a casa da Coverciano. Allegri deve fare i conti anche con l'infortunio rimediato da Danilo nella sfida tra Brasile e Venezuela. Segnali confortanti invece da Kean , autore, come ammesso dallo stesso Luciano Spalletti, di un'ottima partita contro Malta. Continua poi a tenere banco il caso Fagioli . Ecco il racconto della giornata dal mondo bianconero.

Giorno speciale in casa Juve: compie infatti 46 anni l'ex attaccante David Trezeguet che con 123 gol in bianconero è l'attaccante francese con più reti nella storia della Vecchia Signora

10:07

Juve in crescita, lo dicono i numeri

Oltre ai quattro punti in più dopo otto giornate rispetto alla scorsa stagione, la Juventus sta facendo meglio anche in fase difensiva e offensiva. Segnali di crescita importanti che fanno sperare per il prosieguo del campionato (APPROFONDISCI)

9:45

Fagioli, Bonucci sapeva tutto

Secondo le ultime rivelazioni, sia i compagni che lo staff della Juventus conoscevano il problema di ludopatia del giovane bianconero. Ci sarebbero anche delle chat con Leonardo Bonucci (LEGGI TUTTO)

9:27

Spalletti su Kean, Allegri sorride

"Ha fatto una grande partita da esterno, perché andava a puntare l'uomo, ha tatto sentire la sua fisicità, è un calciatore che ci può tornare tanto comodo. Io gli ho fatto i complimenti perché ha fatto metri, si è battuto su ogni pallone ed è stato bravo anche nella qualità tecnica in alcuni momenti", così Luciano Spalletti ha commentato la prestazione di Moise Kean contro Malta. Un ottimo segnale anche per Massimiliano Allegri in vista di Milan-Juve (APPROFONDISCI)