Rabiot, da Olanda-Francia buone notizie per la Juve: i numeri della crescita

È già un gran Rabiot

Discorso che vale anche per Rabiot, anche se i dati statistici certificano un inizio di stagione di alto livello da parte del Duca: come vi avevamo sottolineato già su Tuttosport del 30 settembre e come conferma la sua presenza nel top 11 delle prime 8 giornate di Serie A elaborata dal sito specializzato Whoscored.com, condivisa sul proprio profilo Instagram dal francese. Anzi, secondo gli indici di Whoscored, Rabiot è stato finora il miglior centrocampista in assoluto della Serie A con una valutazione di 7.45, davanti a Calhanoglu (7.38) e Zielinski (7.30). Assodato che quello sceso in campo finora è stato un ottimo Rabiot, a segno alla prima giornata e autore di due assist, è apparso altrettanto evidente all’osservazione attenta che non è stato ancora il miglior Rabiot. Qualche sbavatura tecnica di troppo, un impatto fisico importante ma non dominante, alcune progressioni degne di nota ma non le serie di sgroppate inarrestabili. Una forma non ancora al top che è assolutamente normale: per struttura fisica il francese ha bisogno di un po’ di tempo perché il suo motore ( "diverso dagli altri" , come sottolinea sempre Allegri) raggiunga il massimo dei giri. Ne ha bisogno più che mai quest’anno, visto che i postumi di una lesione al polpaccio destro subita a giugno in Nazionale hanno condizionato la sua preparazione, impedendogli di partecipare alla tournée negli Stati Uniti e alle relative amichevoli: 45 minuti nel test del 12 agosto contro l’Atalanta sono stati il suo solo warm up prima dell’inizio del campionato. In sostanza le prime giornate sono state le sue amichevoli.