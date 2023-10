Juve, Rabiot: “Ho parlato con Pogba, tutto questo è troppo”

In ritiro con la Francia, ma sempre con la Juventus nei propri pensieri. Adrien Rabiot in un'intervista al Telefoot ha parlato della sua Nazionale (giocherà martedì 17 ottobre contro la Scozia, dopo il successo contro l'Olanda) e anche del momento che sta vivendo in bianconero, soffermandosi soprattutto sulla vicenda Pogba. Dopo la positività al test antidopoing, Paul è stato sospeso ed è in attesa degli snodi burocratici della giustizia. Non può far parte del gruppo squadra, ma ha l'appoggio dei suoi compagni. Il connazionale francese ha rivelato di aver parlato con lui.