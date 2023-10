McKennie, Weah e tournée: la Juve sfonda in Usa. Un report lo dimostra

C Pulisic e Timothy Weah anticipano Milan-Juventus: il loro abbraccio per la rete del momentaneo 1-0 siglata dal milanista alla Germania è una delle cartoline che arrivano dal Connecticut, dove hristiane Timothyanticipano: il loro abbraccio per la rete del momentaneo 1-0 siglata dal milanista allaè una delle cartoline che arrivano dal Connecticut, dove gli Stati Uniti hanno tenuto a battesimo la nuova Nazionale tedesca di Nagelsmann , che porta a casa la prima vittoria al debutto da ct della selezione quattro volte campione del mondo.

Pulisic, messaggio alla Juve