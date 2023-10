"Soulé come Berardi. Juve, ora lanciamo Kaio Jorge. Per Gatti meriti vanno a Cherubini"

Nel Frosinone rivelazione del primo bimestre in Serie A c’è tanta Juve. I ciociari vincono e divertono, mettendo in luce tanti giovani talenti. La dimostrazione che si può fare calcio in maniera sostenibile, coniugando competenza e coraggio. Il deus ex machina dei gialloazzurri è il Direttore dell’Area Tecnica Guido Angelozzi, le cui intuizioni e idee si sono rivelate vincenti e hanno permesso di fare il pieno di elementi interessanti dalle categorie inferiori e in prestito dalle big.