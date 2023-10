Iling, mezz’ora con l’Inghilterra U21: l’Ucraina vince 3-2

Sconfitta per l' Inghilterra U21 . Nel match di qualificazione per l' Europeo di categoria, i Tre Leoni hanno perso per 3-2 contro l' Ucraina , con l'andamento della sfida diviso a metà. Doppio vantaggio dei gialloblù: in gol Voloshyn su assist di Bragaru, raddoppio agli sgoccioli del primo tempo con Ocheretko . Nella ripresa reazione inglese: prima la rete di Madueke , poi all'89' Cresswell segna il 2-2. La gara sembra destinata a finire in parità, ma in pieno recupero l'Ucraina la vince con Kvasnytsya . Per l'Inghilterra in campo anche Iling-Junior .

Inghilterra U21, Iling in campo

Il calciatore della Juventus non ha cominciato la sfida dal 1', con il commissario tecnico, Lee Carsley, che ha deciso di lasciarlo in panchina. Al 58', sotto di due reti, l'allenatore dell'Inghilterra ha optato per un triplo cambio: a subentrare, dunque, anche Iling. Più di mezz'ora per il centrocampista bianconero, che ha così collezionato la seconda presenza con l'U21 dopo l'esordio vittorioso a settembre contro il Lussemburgo. Apporto importante per lui: dal suo ingresso gli inglesi hanno raddrizzato la partita rimontando due gol, pur subendo la beffa finale. Sconfitta pesante per l'Inghilterra, che viene così staccata dall'Ucraina nel girone F: i gialloblù si portano a 9, i Three Lions si rimangono a 6 punti. Ultimo impegno nazionale per Iling, che nelle prossime ore tornerà a disposizione di Massimiliano Allegri per preparare il delicato match di campionato contro il Milan.