Vlahovic, blitz a Madrid? In macchina con una ragazza, sembra Dusan...

Dusan Vlahovic ieri è stato a Madrid? L'interrogativo si sta moltiplicando in maniera esponenziale dopo che sui social è circolato un video nel quale l ’attaccante della Juve sembra spuntare all’uscita da un albergo nella capitale spagnola, per la precisione l’Hotel Four Season . Incappucciato, ben coperto, l'uomo che sembrerebbe Vlahovic non è passato inosservato. Le immagini sono state prese da un tifoso accanito del Real Madrid e anche l'ambiente del tifo Real ha fatto girare gli stamp per dimostrare la presenza di Dusan, che oggi sarà ovviamente al lavoro alla Continassa insieme a Chiesa agli ordini di Allegri, visto che si riparte con gli allenamenti.

Dusan in dolce compagnia? C'era anche una lei

Il soggetto, Vlahovic o qualcuno che gli somiglia comunque incredibilmente, è salito a bordo di un’auto nera coi vetri oscurati seguito a ruota da una ragazza che usciva dallo stesso hotel ed è stato immortalato con lo smartphone negli istanti d'uscita fino al veicolo. Dusan, che ha saltato gli impegni con la Serbia per recuperare dall'infortunio ed essere a disposizione in vista di Milan-Juve, tiene col fiato sospeso i tifosi bianconeri: era lui? Se sì, era lì per semplice visita turistica in dolce compagnia o altro? Al Real in fin dei conti ci sarà anche un super Bellingham, ma dopo la partenza di Benzema un 9 manca come il pane...