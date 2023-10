Juve, come stanno Chiesa e Vlahovic: ultime dall'allenamento verso il Milan

La Juventus si prepara per la partita in casa del Milan nel prossimo turno di Serie A . L'appuntamento è a San Siro domenica 22 ottobre alle ore 20:45 e i bianconeri si sono allenati oggi pomeriggio con esercitazioni per la gestione del possesso palla e partitella con i ragazzi della Next Gen aggregati alla Prima Squadra. Domani è previsto allenamento al mattino, con Allegri che ritroverà i primi rientranti dalle Nazionali: Milik, Szczesny e Iling-Junior .

Juve, la situazione per il Milan. Chiesa e Vlahovic...

Le prossime saranno giornate di lavoro importanti per una squadra che dovrà ovviare ai problemi in difesa (infortuni di Danilo, De Sciglio e Alex Sandro) e ai guai "extra" campo dell'asse mediana (il caso-doping di Pogba e quello scommesse di Fagioli), ma il tecnico livornese dovrà iniziare a capire anche quali siano le reali condizioni di Vlahovic e Chiesa in vista dell'impegno contro il Milan. Il serbo, rimasto a Torino a lavorare con la squadra durante la sosta, dovrebbe tornare a disposizione mentre per l'azzurro ci sarà bisogno ancora di qualche giorno per valutarne la situazione. In casa Juve c'è comunque cauto ottimismo per un possibile ritorno a pieno regime. Come detto, Fagioli non ci sarà: il bianconero è stato squalificato per "12 mesi, 5 dei quali commutati in prescrizioni alternative, e una ammenda di 12.500 euro".