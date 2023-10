Barzagli: "Il segreto dei 9 scudetti e come ho salutato Conte alla festa Juve"

Juve e la festa per gli Agnelli

Così Barzagli sulla festa in onore della famiglia Agnelli: "Sono stato felice di esserci: ci sono stati sfottò, risate e ricordi in un clima festoso. Tante Juventus raccolte in una sola. In occasioni come quella, la cosa più bella è l'affetto da parte dei tifosi. Che boato per Lippi e Del Piero: con tutto il rispetto per Zidane, ma Alex incarna la juventinità. Montero non ha giocato particolarmente bene, ma fisicamente è in forma, più di qualche ragazzo che allena. In campo ha fatto fatica, anche se rimane la voglia di far bene. Platini? In verità non lo conoscevo molto, ma è incredibilmente simpatico. Negli spogliatoi abbiamo parlato tanto con lui. Quando ho visto Conte mi è venuto da chiamarlo mister, poi Antonio. Con lui ho un rapporto come quello che avevamo prima e quindi lo chiamo mister. Mi capita con gli allenatori che ho avuto, così come se vedessi Agnelli lo chiamerei Pres. Ho rivisto Lippi, che è una persona splendida: con lui ho vissuto quel fantastico Mondiale del 2006. È stata una bellissima serata, a ricordare quante vittorie ci sono dietro un club come la Juventus". L'attenzione si sposta poi sui ricordi in bianconero e sul futuro che lo attende...