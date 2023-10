Conte-Juve: i messaggi d'amore e le possibilità di ritorno

Antonio Conte vuole tornare alla Juventus . E non lo tiene neanche tanto nascosto. Nella puntata delle Belve alla quale è stato ospite , l'argomento è stato sfiorato più volte e Conte ha decisamente aperto all'ipotesi, chiarendo anche qualche incomprensione del passato (tipo il dito medio ad Andrea Agnelli ). E questo pochi giorni dopo la festa per il centenario degli Agnelli, durante il quale è stato acclamato e lui ha comprovato la sua juventinità .

Conte, la possibilità Juve e Allegri

Ma Conte ha possibilità di tornare sulla panchina della sua amata Juventus? Massimiliano Allegri in questo momento è molto saldo sulla panchina e solidi sono i rapporti con la proprietà, ma ovviamente sono i risultati che decideranno il suo destino alla fine della stagione. Se la stagione non dovesse andare secondo i piani, un cambio in panchina non sarebbe così remoto. Con Conte? Certe resistenze del passato non ci sono più, ma chissà se Giuntoli si lascerebbe tentare dall'esperienza di ritorno invece che puntare su un giovane promettente. La seconda ipotesi sarebbe più... "da Giuntoli", ma una buona fetta di tifosi accoglierebbe come un eroe Antonio che, intanto, ha lanciato il suo messaggio.