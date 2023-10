Fagioli, il messaggio di Pecchia: "Talento enorme, mi auguro che..."

Ricominciano i campionati di Serie A e Serie B . Dopo la sosta per le nazionali, decisamente più movimentata del solito, ecco che ritorna il campo. Ad inaugurare il weekend calcistico, nella giornata di domani, il match del campionato cadetto tra Parma e Como , in programma al Tardini a partire dalle ore 20.30. L'allenatore degli emiliani, Fabio Pecchia , nella conferenza pre gara non ha parlato soltanto della partita, ma anche del caso che riguarda Nicolò Fagioli , con quest'ultimo che nelle scorse ore ha raccontato per filo e per segno la sua versione dei fatti .

Pecchia e il caso Fagioli

Il tecnico ha allenato il centrocampista della Juventus sia nella Next Gen (campionato 2019/20) sia nella stagione 2021/22, quando lui era l'allenatore della Cremonese: Fagioli era stato ceduto in prestito ai grigiorossi proprio dal club bianconero. Una stagione trionfale quella vissuta dai due a Cremona, terminata con la promozione in Serie A. Così si è espresso Pecchia sul caso scommesse: "Come in tutti gli ambienti, ad esempio politica o industria, anche nel calcio possono arrivare cose negative. Con enorme dispiacere riscontro che tanti giovani si trovano in una situazione davvero brutta. L'auspicio è che possano uscirne più strutturati, per la vita da calciatore e per quella privata. Con qualche ragazzo coinvolto ci ho lavorato, altri li ho osservati da esterno: vista la loro giovane età sono davvero dispiaciuto, come da padre a figlio". Quando gli viene chiesto nello specifico di Fagioli, Pecchia risponde così: "Vederlo in un vortice di queste dimensioni mi provoca grande dispiacere. Posso esprimermi da un punto di vista tecnico, e lui è un talento incredibile, questo è sotto gli occhi di tutti: con lui ho lavorato a Torino e Cremona. Mi auguro che quando finirà questa storia, lui possa uscirne più forte".