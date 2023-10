Juve, il ritorno dei nazionali: squadra al lavoro verso il Milan

La Juventus può finalmente riabbracciare tutti i giocatori che sono stati impegnati nella sosta per le Nazionali. La squadra di Max Allegri si avvicina sempre di più all'attesissima sfida di San Siro contro il Milan, in programma domenica 22 ottobre alle 20:45 e il tecnico bianconero può tornare a contare su quasi tutta la rosa. Il gruppo si è ritrovato alla Continassa con grande entusiasmo, pronti per l'allenamento pomeridiano per preparare al meglio la prossima partita.