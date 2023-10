Vlahovic carico per Milan-Juventus: lavoro in notturna e post social

Vlahovic, il post sui social: "Night session"

L'ex Fiorentina si è completamente ripreso dal problema alla schiena e continua a lavorare duramente per essere in perfette condizioni per il ritorno in campo, a San Siro contro la prima della classifica di Serie A in un match molto importante. Per arrivare al meglio alla sfida contro i rossoneri, Vlahovic lavora anche di notte con allenamenti 'extra'. Come dimostrano le foto pubblicate sul suo profilo Instagram che lo ritraggono impegnato in palestra e con la didascalia "Night session". Tra i tanti commenti, anche quello del suo compagno di squadra Federico Gatti che ha scritto: "Il professore".