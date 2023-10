Chiesa c'è, allenamento in gruppo: ultime Juve e quando parla Allegri

La Juventus ha terminato la seduta pomeridiana di allenamento e dal campo della Continassa giungono buone notizie per Max Allegri: finalmente Chiesa è tornato in gruppo. L'esterno bianconero è fuori dal match di Bergamo contro l'Atalanta per problemi muscolari. Era tornato a disposizione di Spalletti in Nazionale ma è stato costretto ad abbandonare il ritiro. Contro il Milan, quindi, Federico Chiesa potrebbe partire dalla panchina con Vlahovic in attacco affiancato da uno tra Milik e Kean.