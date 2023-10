Juve, contro il Milan con il 4-4-2? La tentazione di Allegri

E se Allegri contro il Milan schierasse la Juve con un 4-4-2? Non tanto per una svolta tattica, quanto per una mera esigenza. Senza Fagioli, ufficialmente squalificato da ieri, e senza Pogba, sospeso dall'antidoping, iniziano a scarseggiare i centrocampisti e anche l'infortunio di Danilo può mettere in crisi l'utilizzo del 3-5-2 con il quale la Juventus ha giocato finora. E quindi? Non è un mistero che nell'ultimo mese, quindi anche prima del derby con il Toro, Allegri abbia provato più volte il 4-4-2 sui campi della Continassa e chissà che non lo provi anche a San Siro. L'allegrata insomma...