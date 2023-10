Milan-Juve, l’incredibile formazione degli assenti: vale l’Europa!

Due squadre in campo per giocare una sfida di alta classifica sul prato di San Siro. E una mista (fuori) a causa di infortuni e squalifiche. È la situazione nella marcia di avvicinamento di Milan-Juventus , in programma domani sera. E questo undici, impossibilitato a esserci, è quasi interamente formato da nazionali, quindi rappresenterebbe una formazione molto competitiva.

Portiere e difesa

In porta va Maignan, sanzionato con una giornata di squalifica per l’uscita pericolosa su Ekuban che gli è costata il cartellino rosso nel concitato finale di Genoa-Milan prima della sosta. La linea difensiva degli assenti è composta in maggioranza da giocatori juventini: a destra De Sciglio, in mezzo Danilo e Alex Sandro. Completano questo reparto tra i centrali Caldara, fermo ai box a Milanello, a sinistra l’altro squalificato rossonero, Theo Hernandez, fermato a causa dell’ammonizione presa da diffidato a Marassi contro i rossoblù.

Centrocampo

A centrocampo la situazione è in equilibrio. La Juventus deve rinunciare ai due protagonisti dei noti casi che vanno al di là delle vicende del campo. Sarà la prima partita col club saltata da Fagioli in ottemperanza della sanzione di sette mesi di stop per lo scandalo scommesse, mentre Pogba è già fermo da qualche settimana per la sua positività a una sostanza dopante. Per il Milan solo normali vicende legate a problemi fisici. Bennacer è entrato nella seconda fase del suo recupero dopo l’operazione al ginocchio, ma servirà ancora tempo. Loftus-Cheek, invece, ha quasi smaltito del tutto il fastidio muscolare però ieri ha ancora seguito un programma personalizzato. Quindi è probabile che l'ex Chelsea rientrerà mercoledì col Psg al Parco dei Principi.

Attacco

L’attacco è il reparto di Milan e Juventus meno colpito dagli infortuni. I bianconeri hanno recuperato Chiesa, mentre i rossoneri devono fare a meno di Chukwueze bloccato da una lesione al bicipite femorale sinistro nel corso di un allenamento con la Nigeria. Per l’ex del Villarreal è previsto circa un mese di pausa per riprendersi. Un peccato per il neo-acquisto al via del tour de force di impegni di prima fascia che attende il Milan: Psg e Napoli, dopo la Juventus.