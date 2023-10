Milan-Juve, i convocati di Allegri: ci sono Chiesa e Vlahovic

TORINO - Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei 22 calciatori che prenderanno parte alla trasferta della Juventus, in programma domani alle ore 20,45 al Meazza di Milano contro il Milan di Stefano Pioli. Un big match per ripartire dopo la pausa nazionali che ha portato via ai bianconeri Nicolò Fagioli, squalificato dalla Figc nell'ambito del caso scommesse illegali: al suo posto spazio per il giovane Nonge Boende. Presenti Federico Chiesa, che ha continuato a combattere con i problemi fisici patiti nelle ultime settimane, e Dusan Vlahovic, pronto a guidare l'attacco della Juve.