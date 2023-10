Diretta Juve Primavera-Genoa ore 10.30: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Due settimane di sosta sono state utili alla Juventus Primavera per sistemarsi e ritrovare un po' di compattezza dopo un ultimo periodo difficile. Tre sconfitte e un pareggio (quello di Formello contro la Lazio) nelle ultime quattro uscite dopo le due vittorie iniziali. L'obiettivo di Montero e della squadra nella gara contro il Genoa è quello di ritrovare il successo e quindi punti importanti per muovere la classifica.

Juve-Genoa Primavera, dove vederla

La sfida tra la Juve Primavera e il Genoa andrà in scena alle ore 10:30 e sarà possibile seguirla in Tv sul canale 60 di Sportitalia. In alternativa anche sull'app scaricabile su pc, smartphone e tablet oppure seguendo la diretta sul sito di Tuttosport.

Juve-Genoa Primavera, probabili formazioni

Juve Primavera (3-4-1-2): Vinarcik, Bruno Martinez, Bassino, Gil; Turco, Florea, Ripani, Pagnucco; Vacca; Biggi, Pugno. All. Montero

Genoa (4-2-3-1): Consiglio, Scaravilli, Pittino, Cissè, Palella; Arboscello, Sarpa; Fini, Papadopoulos, Papastylianou; Omar. All. Agostini

Arbitro: Calzavara di Varese

Juve Primavera, i convocati