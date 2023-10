Rabiot: "Dedicata a Fagioli. Campionato? Con quest'atteggiamento ci credo"

La Juventus esce vittoriosa dal big match di San Siro contro il Milan . A decidere la sfida è stato il gol di Locatelli nel secondo tempo, proprio sei anni dopo la sua rete contro la Vecchia Signora quando indossava la maglia rossonera . Al termine della partita ai microfoni si è presentato Rabiot , oggi capitano in assenza di Danilo : "Questa vittoria pesa tantissimo. Volevamo dimostrare che ci siamo e che quest’anno abbiamo l’obiettivo di finire tra i primi quattro, e anche di più se ne avremo l’opportunità, passando da queste grandi partite. Abbiamo fatto molto bene e non abbiamo mai mollato un centimetro". Successivamente Rabiot ha aggiunto: "Sono felice, è il mio quinto anno qui. Amo questo club e aver indossato la fascia da capitano per me è un’onore".

Rabiot: la reazione di Allegri, il gol di Locatelli e Fagioli

Il francese ha proseguito: "Sono contento per la vittoria di questa sera, dobbiamo continuare così e non mollare. Il campionato è lungo ma con questo atteggiamento ci credo". Poi, sul gol di Locatelli: "So che è emozionato e felice. Prima della partita mi ha detto che 6 anni fa aveva giocato e segnato per il Milan. Gli abbiamo detto che doveva fare gol con noi. Era da tanto che non lo faceva, ce l’ha fatta e ci ha dato tre punti. Bellissimo". Successivamente, sulla reazione di Allegri a fine partita: "Il mister è così, non è la prima volta. Ha sempre voglia di vincere e di dare il 100% fino alla fine e questo ci dà tanta energia" per poi concludere: "Sappiamo tutti cosa è successo a Fagioli, è con noi tutti i giorni. Cerchiamo di vincere anche per lui e lo sosteniamo. Danilo? Speriamo che torni per la prossima, se lui non c’è comunque sono pronto a fare di nuovo il capitano…".