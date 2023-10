Juve, nasce il New AblitJ: l'official fan club per la riabilitazione

Calcio e salute, sempre più di pari passo, anche con iniziative lodevoli. Prende vita a Torino il New AbilitJ: si tratta di uno Juventus official fan club , promosso proprio dalla società bianconera insieme all'assessorato al Welfare della Regione Piemonte e alla Città della salute di Torino. Il progetto è stato presentato in queste ore all'Unità spinale del Cto, ovvero Il Centro traumatologico ospedaliero della Città della salute di Torino. Per iniziare i percorsi di riabilitazione neuromotoria in persone gravemente danneggiate quasi mai è sufficiente ciò che può essere svolto anche in un centro di eccellenza come l'Unità spinale unipolare del Cto.

Juve e il NewAblitJ: in cosa consiste il progetto

Un grande impatto in questo senso possono averlo attività che possono stimolare la sensorialità che ordinano al cervello percorsi di guarigiano. Tra queste rientrano giochi, rapporti con gli animali, l'immersione guidata nella natura, Molto possono fare l'immersione guidata nella natura, nel gioco, nel rapporto con gli animali. Così ha spiegato in cosa consiste il progetto Maurizio Beatrici, direttore della Neuroriabilitazione della Città della Salute nonché presidente nel nuovo fan club: "Un progetto che contiene un po' di follia, una follia buona, mirata a far vivere a queste persone un percorso di fiducia, ottimismo, voglia di vincere, che l'ospedale da solo non riesce ad assicurare. Per questo ne fanno parte visionari e produttori di immaginazione come la Juventus, il bioparco Zoom, che porterà i pazienti che possono in natura, ma anche la natura del bioparco in ospedale, e Elio De Grandi, il famoso Mago Alexander, psicoterapeuta ed esperto in ipnosi".