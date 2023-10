Locatelli cuore Juve, retroscena mercato: "Lo volevano importanti club..."

"Ho detto a Manuel di cambiare numero di maglia: al posto del 5 che indossa sia alla Juve sia in Nazionale ormai deve prendere il 22, visto che gli porta bene e in quella data segna sempre". Sorride e si gode il magic moment del suo assistito Manuel Locatelli, l’agente Stefano Castelnovo. Inevitabile l’allusione al 22 di ottobre, giorno in cui il centrocampista ha vestito i panni del match winner, per ben 2 volte, nella classicissima del calcio italiano tra Milan e Juventus. Nel 2016 segnò dalla distanza la rete che griffò il successo della squadra di Montella contro i bianconeri. Sette anni dopo ha fatto il bis a maglie invertite, firmando il blitz della Vecchia Signora a San Siro.