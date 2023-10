Bremer, le domande su Allegri a Chiellini e l’arrivo alla Juve: “Tutto facile”

"Quando è arrivata la Juventus non ci ho pensato due volte. È il club più grande d'Italia e aveva da poco vinto il campionato per nove volte di fila. Era un'occasione d'oro. Inoltre, le convocazioni per il Mondiale del 2022 si avvicinavano sempre di più e avevo bisogno di fare un salto per poter sognare di poterci essere anche io". Così Gleison Bremer spiega a ESPN la scelta di passare dal Torino ai bianconeri nell'estate del 2022. Dopo aver collezionato 43 presenze, condite da cinque gol e un assist alla prima stagione, il difensore brasiliano è sempre sceso in campo nelle nove partite di questo campionato saltando solo sei minuti nel finale del match contro l'Atalanta. 804 minuti su 810, numeri che ne rivelano l'importanza nello scacchiere tattico di Massimiliano Allegri.