Rugani dopo Padoin: la Juventus ha trovato un nuovo talismano

Siamo in aula, il professore Allegri fa l'appello e Rugani risponde sempre presente. È un alunno moderno. Dai banchi al campo il suo carattere non cambia: viso buono, concentrazione e tanta voglia di fare bene i propri compiti. Non è il migliore, ma non delude. Si applica. L'allenatore bianconero lo conosce e quando è il momento lo coccola, lo fa stare sereno e lucido, per poi sfruttare le sue capacità nel momento del bisogno. Contro il Milan la prova è stata ottima, ha imparato dai più forti in questi anni e la sua esperienza è tanta e quando scende in campo si vede. Un nuovo talismano, dopo Padoin. "Giocare per tutti e non solo per sé stesso", un mantra vincente.