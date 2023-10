Juve-Verona, scelto l’arbitro: è una prima volta

Sono state ufficializzate le designazioni per la decima giornata di Serie A. Per Juventus-Verona la scelta è ricaduta su Feliciani, giovane arbitro di 32 anni, che dirigerà per la prima volta i bianconeri. Per il big match tra Napoli e Milan invece il designatore Rocchi ha deciso di puntare sull'esperto Orsato.