Juve, Huijsen l'ha dimostrato: l'Operazione Next Gen è un successone

"Persino Jordi Cruyff, quando era ancora un dirigente blaugrana, si era mosso in prima persona per arrivare a Huijsen. Noi però abbiamo preferito la Juventus al Barcellona e al Bayern per due motivi. Il primo riguarda la chiarezza del club bianconero: impressionante, hanno agito con un'accuratezza chirurgica, individuando il tipo di carriera che avrebbe potuto fare il giocatore. Avevano in mente tutto per Dean, passo dopo passo. E poi, il ragazzo voleva confrontarsi con il campionato italiano, ideale per far crescere un difensore tecnicamente e tatticamente: la Serie A è un master per i difensori". Sono illuminanti le dichiarazioni rilasciate stamane a Tuttosport da Alex Santisteban, l'agente di Huijsen, classe 2005, che ha debuttato a San Siro contro il Milan con la sicurezza di un veterano. Come primo intervento Dean ha anticipato Leao, decisamente non male quale biglietto da visita.