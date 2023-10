Chiesa, la Juve e il regalo reciproco: quando può arrivare il rinnovo

Festeggiato un 26, gli anni compiuti ieri, Federico Chiesa ora punta a cancellarne un altro: i gol segnati finora con la maglia della Juve, da far diventare 27 e magari anche di più sabato contro il Verona. Chiaro che più tempo avrà a disposizione più possibilità avrà per riuscirci e così punta a tornare in campo dal primo minuto, dopo averlo fatto nel finale a San Siro una volta smaltito il fastidio muscolare che gli aveva fatto saltare il derby e le due partite della Nazionale.

Chiesa, gli auguri della Juve

Un obiettivo inseguito anche nell’allenamento di ieri mattina, caricato dagli auguri dei compagni e dal video che la Juve gli ha dedicato su Instagram, dove anche la fidanzata Lucia Bramani e il fratello minore Lorenzo hanno reso pubbliche le loro dediche. Così come Dusan Vlahovic in serata, celebrando amicizia e intesa in campo. Compleanno senza sconti dal punto di vista del lavoro, però: seduta intensa, con pallone mixato a lavoro atletico. Menù digerito bene da Chiesa e compagni, tutti in palla a parte gli infortunati Danilo, Alex Sandro e De Sciglio: il capitano punta la Fiorentina, l’altro brasiliano spera di rientrare prima della sosta mentre per De Sciglio si parla di dicembre.