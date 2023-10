Cambiaso le sa tutte sulla NBA: "Belinelli mi ha fatto un regalo speciale"

Andrea Cambiaso è stato il protagonistsa di "Guess the Name Challenge", uno dei format proposti sul canale YouTube della Juventus. Il cursore di fascia dei bianconeri è stato protagonista di un quiz sulla NBA e ha dimostrato una grande cultura sulla pallacanestro USA. Il gioco è iniziato con dieci tiri a canestro a disposizione di Andrea, che a ogni centro ha guadagnato un indizio da spendere nel corso della serie di domande che gli sono state poste. A Cambiaso è stato chiesto di indovinare una serie di giocatori risalendo alla loro identità dall'elenco delle squadre in cui militano o hanno militato. Un solo errore, tanti sorrisi ed è venuto fuori pure un retroscena tricolore.