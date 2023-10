Gatti e il regalo per Citi della Juve Next Gen: maglia con dedica speciale

Da difensore a difensore, dal bianconero della Next Gen a quello della prima squadra della Juventus . Alessandro Citi sta crescendo esponenzialmente nell'U23 di Massimo Brambilla , provando a "rubare" i trucchi del mestiere a chi oggi alza il muro davanti la porta della squadra di Massimiliano Allegri , ovvero Federico Gatti .

Juve, Citi e la dedica di Gatti

Sui propri canali ufficiali, la Juventus Next Gen ha postato una foto di Citi proprio accanto a Gatti, con la scritta "Esempi da seguire. Gattone regala la sua maglia ad Ale Citi". I due hanno posato insieme per lo scatto, con il difensore della prima squadra che ha regalato al giovane bianconero una sua maglia con tanto di dedica: "Ad Ale, con tanto affetto, continua sempre su questa strada". Citi proverà sicuramente a seguire il consiglio e l'esempio di Gatti, con il roccioso classe 1998 fresco di rinnovo con la Juventus: proprio ieri ha prolungato il suo idillio col club bianconero, svelando anche numerosi retroscena in una diretta su Twitch.