Juve, allenamento pre-Verona: i commenti dei tifosi sono solo per lui...

La Juventus prosegue con il suo programma di avvicinamento alla sfida contro il Verona. I bianconeri, con il morale alle stelle dopo le due vittorie consecutive nel derby della Mole e nella sfida di San Siro contro il Milan, si sono riuniti anche oggi alla Continassa per preparare al meglio la partita dell'Allianz Stadium in programma sabato alle 20:45. Il club bianconero, tramite i suoi profili social, ha pubblicato un video in cui vengono inquadrati alcuni dei giocatori che entrano in campo per allenarsi.