Miretti, la maglia Juve nella “Wall of Dreams” di Vinovo: "Emozione unica"

Fabio Miretti è tornato a Vinovo per un pomeriggio speciale. Il giovane centrocampista della Juventus , infatti, ha portato la sua maglietta nella Wall of Dreams e ha incontrato tutti i ragazzi dell'attività di base e settore giovanile, ripercorrendo tutto il suo percorso nel club bianconero. All'evento hanno partecipato anche il tecnico Massimiliano Allegri oltre ai dirigenti Calvo, Giuntoli, Manna, Cherubini, Scaglia, Milani, Pessotto e Chiellini . "Mi ricordo quando anche io venivo la sera ad allenarmi qui e mi vengono in mente un sacco di bei ricordi che ho condiviso con allenatori, compagni e membri dello staff. Tornare qui è una bella emozione e vedere qui vicino a me persone che mi hanno cresciuto è una bellissima sensazione" sono le parole di Miretti riportate sul sito ufficiale della Juve

Juve, le parole di Miretti

Il centrocampista bianconero ha aggiunto: "Il ritmo, la velocità delle giocate necessarie e la qualità degli avversari sono le più grandi differenze. Poi gli scontri, la fisicità, ci sono molte cose. Tutto diventa più difficile. La Next Gen servirà tanto per prepararvi a questo percorso. Quando si arriva tra i grandi serve personalità e non bisogna avere paura di sbagliare per mettere in campo le qualità costruite negli anni del settore giovanile. Quando ho iniziato ad allenarmi con la prima squadra, tutto il gruppo è stato fin da subito disponibile con me. Tutti cercano di aiutarti, ma sono consapevoli che se sei lì è perché hai qualità e quindi ti spronano a migliorare sempre e mettere in mostra le tue qualità".