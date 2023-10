Gatti, parla il papà: "Dal Pavarolo alla Juve, tutti i segreti della sua forza"

«Il rinnovo è stato l’epilogo perfetto per il suo primo anno e mezzo juventino. Federico è felicissimo di indossare la maglia bianconera e si confermando giorno dopo giorno all’altezza di un club così importante. Prolungargli il contratto ha testimoniato la grande fiducia, che ripone in lui la Juve». Ludovico Gatti non nasconde il proprio orgoglio di papà fiero del proprio figlio. Il genitore del centrale ha raccontato a 360 grandi l’incredibile parabola del numero 4, che in pochi anni è volato dai campi impolverati di Promozione all’Olimpo calcistico, ritagliandosi un posto da titolare nella Vecchia Signora. Una vera e propria favola moderna.



Suo figlio è l’emblema vivente del motto «mai smettere di sognare».

«Siamo tutti molto felici e orgogliosi di quello che sta facendo Federico. Sappiamo che il percorso è ancora lungo, ma più gioca e più fa esperienza. E così continua a migliorare, giorno dopo giorno. Questa è un po’ la costante della sua carriera».



Vedendolo giocare, sembra impossibile che 4 anni fa fosse nei Dilettanti…

«Bisogna sempre pretendere il massimo da se stessi e affrontare ostacoli sempre più grandi. Ai massimi livelli è più difficile rimanere che arrivarci, visto che le pressioni sono altissime, ma Fede anche grazie al supporto del mister e dei suoi compagni ci sta riuscendo. Alla Juve ha trovato un ambiente sereno che alleggerisce il carico delle aspettative».



Domenica scorsa ha fermato Rafa Leao, dimostrando di essere uno dei difensori più solidi della Serie A.

«Sarà una combinazione, ma tutte le squadre di vertice hanno i giocatori migliori dalla parte dove gioca lui. O forse sono io che guardo con un occhio particolare quella zona di campo, però Federico in questi mesi si è trovato a sfidare e marcare i vari Leao, Kvaratskhelia e Zaccagni e ogni volta è riuscito ad arginarli».



Un rendimento che non è passato inosservato, tanto da rendere Gatti uno dei preferiti del popolo bianconero…

«Indossare una maglia importante e pesante come quella della Juve tutte le volte è un emozione, ma pure un grande stimolo per lui a fare sempre meglio».