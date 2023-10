Fagioli, la Juve e il gesto alla Continassa che spiega tutto

TORINO - Sale, oh come sale la temperatura nel Mondo Juve . Dopo una stagione travagliatissima, in cui i tifosi sono stati costretti a cercare su google, uno dietro l’altro, termini legati al mondo della giustizia per provare a capire dove sarebbe approdata l’offensiva della magistratura, ecco finalmente un altro orizzonte. E un altro mare. Non più cavalloni pazzi ingovernabili bensì onde grandi, sì, ma sulle quali provare a surfare per salire in alto, così in alto che domani sera la Juventus , battendo il Verona , potrebbe tornare in vetta alla classifica da sola: condizione che non vive dall’agosto del 2020. Uno scenario destinato a muovere e smuovere le emozioni della gens bianconera, pronta ad affiancare e spingere la squadra di Allegri . Non solo a parole ma anche con i fatti.

Un esempio? Innanzitutto l’afflusso previsto per la sfida di domani sera contro i veneti, partita non di cartello, i gialloblù sono quintultimi: se non sarà esaurito sarà per qualche manciata di biglietti. Dunque la carica dei 40 mila è garantita, così come l’apporto sonoro della curva Sud. E non solo. Anche per la partita dopo dell’Allianz, che seguirà il match della Juventus a Firenze, il sold out è nel mirino visto che sono già stati staccati 36 mila tagliandi per la partita che vedrà i bianconeri opposti al Cagliari. C’è dunque tanta voglia di Juventus nel mondo a strisce dai colori opposti e sfruttare al meglio la gara di domani sera funzionerebbe da turbo per alzare il livello delle aspettative. Perché la gente allo scudetto ci crede, certo vuole che la squadra chiuda entro i primi quattro posti per tornare a vederla in Champions League ma ricucirsi il tricolore avrebbe un sapore diverso, più intenso per quelle papille gustative che dopo i nove scudetti di fila avevano perso la corretta funzionalità, facendo virare il tutto verso qualcosa simile alla nausea. Ma ora no. Adesso è tornata la fame, figlia di due stagioni intere di astinenza totale: nessun trofeo alzato in campo maschile.