Allegri, conferenza Juve-Verona: "Chiesa e Vlahovic ok". E spunta Iling!

La Juventus riceve il Verona nel decimo turno del campionato di Serie A . Dopo la vittoria sul campo del Milan , i bianconeri cercano conferme in casa e vogliono continurare la loro lotta al vertice. La partita tra la formazione di Massimiliano Allegri e l'Hellas è in programma sabato 28 ottobre alle ore 20.45 all'Allianz Stadium, con i padroni di casa a caccia del terzo successo di fila. La conferenza stampa dell'allenatore bianconero Allegri è prevista alle ore 14: seguila in tempo reale sul nostro sito.

La conferenza stampa di Allegri

"La partita di domani ha molte insidie. Il Verona era partito bene, ha forza fisica e ti impegna fisicamente nella gara. Per dare un senso alla vittoria di domenica col Milan dobbiamo fare risultato. Stiamo tutti bene, Chiesa ha lavorato bene in settimana, Vlahovic era già più avanti. Non ho deciso se giocheranno titolari. Al di là dei singoli, domani dobbiamo ricordare che è una partita pericolosa e se non ci mettiamo al pari loro possiamo rischiare. Nessuno vuole scappare dalla parola Scudetto. Il calcio è fatto di momenti e bisogna essere realisti: stiamo lavorando bene, bisogna farlo sempre meglio per migliorare. Allo stesso modo bisogna avere chiaro che l'obiettivo deve essere giocare la Champions l'anno prossimo" ha dichiarato Allegri.