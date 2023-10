L’ala destra deve correre. E dribblare. E crossare. Muscoli e classe. Seta e acciaio. Se l’ala destra soffre di solitudine, come qualcuno sostenne anni fa, è certamente affollata di qualità, perché non gliene basta una per eccellere su quel binario di campo, dove si possono decidere le partire nel modo più affascinante di tutti.