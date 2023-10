La Juve di Allegri, il rispetto dell'avversario e l'obiettivo

TORINO - «Ordine, pazienza, compattezza e umiltà» sono questi i paletti entro i quali Massimiliano Allegri ha inquadrato la partita di domani contro il Verona, «una squadra fisica che ti aggredisce. Per batterla ci servirà l’aiuto del pubblico e l’umiltà di mettersi alla pari con loro, che non vuol dire sminuire noi stessi ma avere rispetto degli avversari. Perché i campionati si vincono con le piccole». Una vittoria con il verona ridarebbe la testa della classifica (non accadeva dal 2020 con Sarri), ma Allegri guarda oltre: «Non è che qui si vuole respingere la parola scudetto, ma dobbiamo essere realisti e lavorare quotidianamente per consolidare la nostra dimensione a livello tecnico e mentale. L’importante è che tutti sono consapevoli che, per le caratteristiche che abbiamo, i risultati arrivano solo se lavoriamo di gruppo».