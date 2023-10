Ranking Uefa, Italia su: e il quinto posto può valere sempre di più la Champions

Turchia 8,750 punti

Belgio 7,400 punti

Italia 6,571 punti

Germania 6,357 punti

Inghilterra 6,250 punti

Spagna 6,187 punti

Grecia 6,000 punti

Olanda 5,800 punti

Repubblica Ceca 5,750 punti

Francia 5,750 punti

La classifica di rendimento viene stilata sulla base dei punti conquistati dai club che partecipano alle coppe nella stagione 2023/24, divisi per il numero degli stessi club. Si capisce come ogni vittoria e, in misura minore, ogni pareggio contribuiscano a raggiungere i la prima e la seconda posizione. Soprattutto a fine stagione, quando il premio per le due migliori Federazioni sarà un posto in più nel girone unico della nuova Champions League che scatterà nell'annata 2024/2025. Dai risultati Le Sette Sorelle in Europa, quindi, sono in corsa per qualificare anche la quinta classificata in campionato. A oggi, la Turchia capeggia la graduatoria, il Belgio è secondo e l'Italia è terza. Negli ultimi quattro anni, le prime due posizioni al termine delle tre competizioni Uefa sono state occupate dall'Inghilterra (tre volte); dalla Spagna (due volte); da Italia, Germania e Olanda per una volta. A oggi, la Turchia capeggia la graduatoria, il Belgio è secondo e l'Italia è terza, ma è prima fra le cinque top federazioni.

Italia 6,571 punti

Germania 6,357 punti

Inghilterra 6,250 punti

Spagna 6,187 punti

Francia 5,750 punti

La Spagna è al 6° posto dopo il terzo turno e sul suo piazzamento finale nel ranking peserà l'eliminazione dell'Osasuna nei playoff della Conference League per mano del Club Brugge. La Francia, attualmente è decima.